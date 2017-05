'యోగి ఆదిత్యనాథ్! ఆ హామీ ఏమయింది, రాజీనామా చెయ్'

రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించలేకుంటే ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని యూపీ కాంగ్రెస్ నేత రాజ్ బబ్బర్ డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Back in public domain after a long time since Congress's humiliating defeat, state party president, Raj Babbar, on Thursday asked chief minister Yogi Adityanath to resign if he cannot control the law and order situation in UP.