ఉంటే ఉండండి, పోతే పొండి.. యడ్యూరప్ప, ఈశ్వరప్పలకు అమిత్ షా సీరియస్ వార్నింగ్!?

ఏమైనా సమస్యలుంటే పార్టీ అంతర్గత వేదికలపై చూసుకోవాలంటూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ కర్ణాటక అధ్యక్షుడు బీఎస్ యడ్యూరప్పకు ఆ పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు అమిత్ షా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 9:35 [IST]

English summary

Bengaluru: After receiving a severe dressing down from party national president, Amit Shah, BJP state president B.S. Yeddyurappa and opposition leader in the council, K.S. Eshwarappa have agreed to a truce.As per the agreement, the party decided to hold functions in the name of legendary warrior, Sangolli Rayanna under the party banner but not under any apolitical outfit (read Sangolli Rayanna Brigade).