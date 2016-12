ఈ ప్రశ్నలకు బదులివ్వండి,ఎంతమంది చనిపోయారు, పరిహరమిచ్చారా ?

ప్రధానమంత్రి మోడీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఐదు ప్రశ్నలను సంధించారు. పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఏ మేరకు నల్లధనం దేశంలో బయటపడిందో చెప్పాలని ఆయన కోరారు.

Friday, December 30, 2016

rahul gandhi asks 5 questions to pm modi on friday, after demonetisation how many people dead in country rahul asked to prime minister modi