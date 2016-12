మోడీ 9సార్లు ముడుపులు తీసుకున్నారు!: రాహుల్ సంచలన ఆరోపణ

మోడీ గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు 6 నెలల పరిధిలో సహార కంపెనీ నుంచి మొత్తం 9సార్లు ముడుపులు అందుకున్నారని రాహుల్ ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:29 [IST]

English summary

Congress vice-president Rahul Gandhi today alleged that PM Modi received kickbacks while he was the chief minister of Gujarat.