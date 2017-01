యువరాజు చక్రం తిప్పేనా? సిద్దూతో, అఖిలేష్ తో చర్చలకు రాహూల్ సమాయత్తం

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహూల్ గాంధీ మాజీ క్రికెటర్ నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్దూతో చర్చించనున్నారు. సిద్దూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.

English summary

rahul gandhi prepare to plan face five states assembly elections , he will be discuss with former crickter sidhu, about joing in congress party.