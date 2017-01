ఛీ: ఆలయంలో బికినీలో విదేశీ మోడల్: ఫోటో షూట్ (వీడియో)

రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లోని ఆలయంలో విదేశీ మోడల్ బికినీ వేసుకుని ఫోజులు ఇస్తున్న సమయంలో ఫోటో షూట్ చేశారు. హిందూ సాంప్రధాయాలు మంటకలిపారని ఫిర్యాదు చెయ్యడంతో విదేశీ మోడల్,

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:43 [IST]

English summary

In a recent incident an FIR has been registered against a foreigner model and production house for doing photoshoot inside the temple of Udaipur, Rajasthan.