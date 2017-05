మోడీపై మండిపోతున్న రజినీకాంత్: అందుకే పార్టీ?

మోడీ తీరుపై తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అందుకే ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

English summary

It is said that Tamil super star Rajinikanth is angry with PM Narendra Modi.