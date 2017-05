రాజకీయాల్లో రజనీ శకం మొదలైనట్లే!: ఎవరూ ఆపలేరంటూ రోడ్డెక్కిన ఫ్యాన్స్..

తమిళ రాజకీయాల్లో రజనీ శకం మొదలవబోతుందన్న ఊహాగానాల నడుమ.. ఆయన చుట్టూ ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రజనీ లోకల్ కాదని తమిళ సెంటిమెంటును రెచ్చగొట్టడానికి కొన్ని గ్రూపులు ప్రయత్నిస్తుంటే.. రజనీ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rajinikanth fans held a bike rally in Chennai on tuesday morning to support his political entry. They opposed the allegation that Rajini was not a local