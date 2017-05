ఈ వారమే ప్రధాని మోడీతో రజినీ భేటీ: కీలక అంశాలపై చర్చ, స్పష్టత వచ్చేనా?

తాజా సమాచారం ప్రకారం రజినీకాంత్ త్వరలోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలవనున్నట్లు తెలిసింది.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 16:05 [IST]

English summary

Rajinikanth, who on Friday dropped broad hints about joining politics, could fly to Delhi to meet with Prime Minister Narendra Modi in the coming week, sources close to the superstar said on Saturday. “The BJP contacted him yesterday for a meeting with Modiji this week. Details are not yet finalised,” a source said.