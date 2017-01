రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే అంతే: తుగ్లక్ !

సౌత్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని తాజాగా ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్దాంతకర్త, తుగ్గక్ మేగజైన్ ఎడిటర్ గా కొత్తగా నియమితులైన ఎస్. గురుమూర్తి కోరారు. ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో తమిళనాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Speaking to reporters following the 47th anniversary of Thuglak magazine and its annual conclave in Chennai, Gurumurthy said, Rajinikanth won’t enter politics just because I want him to. He should take the decision himself. People who will do good for Tamil Nadu should join politics.