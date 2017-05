సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పైన బీజేపీ నేత, రాజ్యసభ సభ్యులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Coming down heavily on Tamil superstar Rajinikanth’s supposed entry into the political arena, Bharatiya Janata Party leader Subramanian Swamy on Monday said the current situation of politics in Tamil Nadu does not demand ‘uneducated’ candidates.