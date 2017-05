సంచలనం:రజనీకాంత్ కొత్త పార్టీ పెడతారు: కాంగ్రెస్ నేత తిరునావుక్కరసు

సినీ నటుడు రజనీకాంత్ స్వంతంగా పార్టీని ఏర్పాటుచేయబోతున్నారని , ఆయన ఏ జాతీయ పార్టీలో గానీ, ప్రాంతీయపార్టీలో గాని చేరబోరని తమిళనాడు పీసీసీ అధ్యక్షుడు తిరునావుక్కరసు చెప్పారు.

Tamil super star Rajinikanth will establish new party said Tamil pcc president Thirunavukkarasar. I know Rajinikanth from the past 15 to 20 years he said.