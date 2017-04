భార్య విడాకులు ఇచ్చిందని మిఠాయిలు పంచి సంబరం చేసుకొన్న భర్త, ఎందుకంటే?

తన భార్య నుండి విడాకులు రావడంతో ఓ భర్త పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకొన్నాడు. మిఠాయిలు పంపిణీ చేసి తన సంతోషాన్ని వ్యకం చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rajkot resident Rinkesh Rachchh, who is being showered with congratulatory messages from friends, family and even scores of strangers after distributing customised boxes of sweets to celebrate the sweet reward of divorce.