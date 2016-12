తన కార్యాలయంలో ఐటి అధికారులు సోదాలు నిర్వహించడంపై రామ్మోహన్ రావు తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై విరుచుకుపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:21 [IST]

English summary

Tamil Nadu ex CS Rammohan Rao condemned IT raids on his office of Tamil Nadu CS office