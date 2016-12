శేఖర్ రెడ్డితో దోస్తీ: ఆయనగారి లీలలు ఇంతింత కాదయా...

ఐటి దాడులతో రామ్మోహన్ రావు కుమారుడు వివేక్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోయారు. శేఖర్ రెడ్డితో దోస్తానా కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు పెద్ద యెత్తున అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు చెబుతున్నారు.

English summary

Tamil Nadu ex CS Ramamohan Rao's son vivek is in trouble with IT raids conducted in various places.