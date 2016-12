కుట్రకు బలై.. మీడియాకు భయపడుతూ..: ఏడుస్తూ రామ్మోహన్ రావు భార్య!

మీడియా వాళ్లు కనబడితేనే భయంతో తలుపులు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తిందని తమిళనాడు మాజీ సీఎస్ రామ్మోహన్ రావు సతీమణి వాపోతున్నారు.

English summary

Tamilnadu former CS Rammohan Rao wife was talked to media on wednesday, first time she came out to talk after it searches