రేప్ చేశాడు.. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత.. ఆమెనే వివాహం చేసుకున్నాడు

బాధితురాలి విన్నపం మేరకు.. ఆమెపై రేప్ కు పాల్పడిన మనోజ్ బావురీ తిరిగి ఆమెనే వివాహం చేసుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A Rape accused, who is in jail was married rape victim, after 8years of incident in west bengal.