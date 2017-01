ప్రేమించి.. స్నేహితులతో కలిసి గ్యాంగ్ రేప్, హత్య..

ఇలా ఓవైపు పోలీసు విచారణ కొనసాగుతుండగానే.. సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకుంటున్న కీళ్లమాడిగై గ్రామస్థులకు ఊరి బయట బావిలో ఓ బాలిక మృతదేహం కనిపించింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలాన్ని, మృతదేహాన్ని పరి

English summary

A hindu Munnani leader was murdered a minor girl. He was in love with her, he just trapped her