నేపాల్ కష్టాలకు ఆర్బీఐ చెక్: 100కోట్ల రూ.100 నోట్ల పంపిణీ!

నేపాల్‌కు రూ.100కోట్ల విలువైన రూ.100ల నోట్లను పంపిణీ చేసేందుకు ఆర్బీఐ అంగీకరించింది.

English summary

India has agreed to provide Nepal bank notes of Rs 100 denomination worth a total of Rs 100 crore to tide over a shortage of Indian currency, a spokesperson for the country’s central bank said on Friday.