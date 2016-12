స్వల్ప మార్పుతో కొత్త రూ. 500 నోట్లు రిలీజ్: మార్పు ఇదే

భారత రిజర్వు బ్యాంకు స్వల్ప మార్పులతో మరోసారి రూ. 500 నోట్లను విడుదల చేస్తున్నట్లు మంగళవారం తెలిపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Reserve Bank of India today said it is issuing a new batch of Rs 500 notes in Mahatma Gandhi (New) series with the inset letter R in both the number panels.