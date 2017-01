ఖాతాదారులకు శుభవార్తే .నగదు ఉపసంహరణపై ఆంక్షల ఎత్తివేతకు రంగం సిద్దం

ఈ వారంలో బ్యాంకులు, ఎటిఎంల నుండి నగదు ఉపసంహరణ పై ఉన్న ఆంక్షలను ఆర్ బి ఐ సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఖాతాదారులకు ఆర్ బి ఐ నుండి తీపి కబురు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆర్ బి ఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

English summary

rbi may review cash withdrawals limit this week, after demonetisation cash withdrawals limit from banks and atm , this week rbi review on cash withdrawals.