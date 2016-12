రెండు రోజుల క్రితం ఆర్బీఐ రూ.5వేలకు మించి ఉంటే డిసెంబర్ 30వ తేదీలోపు ఒకేసారి బ్యాంకులో జమ చేయాలని షరతు విధించింది. దానిని ఇప్పుడు ఉపసంహరించుకుంది.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:22 [IST]

English summary

RBI withdraws notice on deposits of over Rs 5,000 in old notes.