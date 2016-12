ప్రేమించలేదని మహిళా టెక్కీ హత్య

మహారాష్ట్రలోని పూణే నగరంలో జరిగిన మహిళా సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ హత్య కేసులో మిస్టరీ వీడింది.

English summary

Pune Police have arrested the accused in Antara Das murder case. According to police, the accused committed the crime after his proposals for marriage were turned down by the deceased software engineer.