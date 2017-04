అక్కడే విలీనం ఫెయిల్, పళని దాటవేత: కేంద్రంపై వీరమణి సంచలనం

అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాల విలీన ప్రక్రియ అంతా రివర్స్ అయింది. శశికళ, దినకరన్‌లపై వేటు వేయాలని పన్నీరు వర్గం పెట్టిన డిమాండ్లలో ఒకటి.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 7:40 [IST]

English summary

Here the reasons for failing the merger move of ADMK Factions.