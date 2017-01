ప్రాణాలకు ముప్పు: శశికళకు ఫ్యామిలీ చిక్కు, ఎప్పుడే రివర్స్

అన్నాడీఎంకే అధినేత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టిన కొద్ది రోజులకే శశికళకు తిరుగుబాటు తప్పేలా కనిపించడం లేదా? ఆమె కుటుంబం పవర్ సెంటర్‌గా మారుతుందా? అది చూసి కొందరు నేతలకు ఆగ్రహం వస్తుందా? అంటే అవుననే వాదనలు విన

English summary

Weeks after Sasikala Natarajan took over the leadership of AIADMK as its General Secretary, a rebellion is brewing with dissent making its way through the party cadres.