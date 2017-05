ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్(డీఎంఆర్‌సీ) భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎయిర్ పోర్ట్ ఎక్స్ ప్రెస్ లైన్ మెట్రో విస్తరణ కాంట్రాక్టు పనులను రిలయన్స్ ఇన్ ఫ్రాకు ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుని,

English summary

Reliance Infrastructure (R-Infra) on Thursday won a Rs 2,950 crore arbitration award against Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for the alleged breach by the latter of the agreement on the Airport Express line.