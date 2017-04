జియో బంపర్ ఆఫర్: ఆ ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తే 448 జీబీ డబుల్ డేటా

రిలయన్స్ జియో మరో సంచలనమైన ఆఫర్ ను ప్రకటించింది. ప్రతిరోజూ కొత్త కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటిస్తోంది.తాజాగా శాంసంగ్ కొత్త గెలాక్సీ ఎస్ 8, గెలాక్సీ ఎస్ 8 ప్లస్ కొనుగోలు చేసిన వారికి జియో బంఫర్ ఆఫర్ ను ప్రకటించ

English summary

Samsung Galaxy S8 and Galaxy S8+ have been launched in India carrying price tags of Rs. 57,900 and Rs. 64,900, respectively. Pre-orders for the two smartphones have begun, and Reliance Jio and Samsung have joined hands to provide a 'Double Data' offer to Jio users who buy the Galaxy S8 or Galaxy S8 plus.