జియోదెబ్బ: 72% తగ్గిన ఎయిర్ టెల్ లాభం, వరుసగా రెండోక్వార్టర్ లో ఆదాయం క్షీణత

భారతీ ఎయిర్ టెల్ ఆర్థికఫలితాలపై రిలయన్స్ జియో తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.గత ఆర్థిక సంవత్సరం జనవరి-మార్చి క్వార్టర్ లో ఎయిర్ టెల్ నికర లాభం ఏకంగా 72 శాతం తగ్గింది.

English summary

Dragged down by rival Reliance Jio’s aggressive pricing strategy, telecom major Bharti Airtel on Tuesday reported a 72 per cent fall in net profits at Rs 373 crore for the fourth quarter ended March 31, a second consecutive quarterly decline.