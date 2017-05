భలే చాన్స్: జియో నుంచి కొత్త ప్లాన్స్, ఎక్స్చేంజ్ అవకాశం, 100 శాతం క్యాష్ బ్యాక్

ఒకటి ప్రస్తుత డేటా కార్డు, డోంగిల్, హాట్ స్పాట్ రూటర్ ను జియో డిజిటల్ స్టోర్ లో ఎక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నా 100 శాతం క్యాష్ బ్యాక్ లేదా డివైజ్ ఎక్స్చేంజ్ కు రూ.2010 విలువైన 4జీ డేటాను ఆఫర్ చేయనున్నట్ట

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Reliance Jio ​has reportedly ​launched a new offer for its JioFi 4G router. The company ​has introduced a plan where customers can exchange their existing datacard, dongle or hotspot router at any Jio Digital store or Jio Care store and will get free 4G data worth Rs 2010 against the device exchanged. Of course customers need to pay Rs 1,999 for the JioFi router and get a mandatory first recharge of Rs 408. This the Rs 309 plan along with the Rs 99 Jio Prime membership. The customer basically gets the JioFi 4G router for free as the device exchanged offers a 100 percent value of Rs 2,010. The actual cost bared by the customer will be Rs 408.