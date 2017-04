బంపర్ ఆఫర్: రూ.19 నుండి రూ.9999 ప్లాన్స్ ను ప్రకటించిన జియో

రిలయన్స్ జియో తన ప్రైమ్ యూజర్లకు ఇస్తోన్న ప్రీ పెయిడ్ , పోస్టు పెయిడ్ ప్లాన్స్ ను అప్ డేట్ చేసింది. కొత్త టారిఫ్ ప్లాన్లను జియో తన వెబ్ సైట్ లో ప్రకటించింది.

English summary

Reliance Jio has updated its prepaid and postpaid plans to give Jio Prime users data benefits till June-end. For a while now, Reliance Jio had only listed three prepaid plans on its website, but the company has updated its website to bring back postpaid and prepaid plans at the same prices as before, but with more data.