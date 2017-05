రిలయన్స్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ లాంచింగ్ బంపర్ ఆఫర్: 100 జీబీ ఉచిత డేటా

రిలయన్స్ జియోతో టెలికం రంగంలో సంచలనానికి కారణమైన ముఖేష్ అంబానీ కంపెనీ బ్రాడ్ బ్యాండ్ సర్వీసులను కూడ ప్రారంభించనుంది. జియో ఫైబర్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ సర్వీసుల లాంచింగ్ కింద బంపర్ ఆఫర్ ను అందించనుంది రలియన్స్

English summary

After shaking the telecom industry, Mukesh Ambani-promoted Reliance Jio is gearing up to launch its much-awaited Fibre-to-the-home (FTTH) broadband services in India.