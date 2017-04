రూ.22 కోట్ల నష్టాల్లో రిలయన్స్ జియో! ‘ఉచిత ఆఫర్లు’ కొంపముంచాయా?

ఉచిత ఆఫర్లతో టెలికాం మార్కెట్లో దుమ్మురేపిన రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ కు భారీ షాకే తగిలింది. ముఖేష్ అంబానీకి చెందిన ఈ కంపెనీ ఆరు నెలల వ్యవధిలో రూ.22.50 కోట్ల నికర నష్టాలను నమోదు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mukesh Ambani-owned Reliance Jio Infocom Monday said it has posted a net loss of Rs 22.50 crore for the six months ended March 31, wider from a year ago when it was at Rs 7.46 crore. Announcing its numbers for the first time ever, the new mobile phone operator said its total income fell by 76% to Rs 0.54 crore, compared to Rs 2.25 crore in the same period last year. The firm’s debt to equity ratio stood at 0.67.