షాక్: 'బ్రా 'తీసేస్తేనే నీట్ పరీక్షకు అనుమతిచ్చారు

జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్షకు హజరయ్యే విద్యార్థుల పట్ల అధికారులు వ్యవహరించిన తీరు పలు విమర్శలకు దారితీసింది. డ్రెస్ కోడ్ కారణంగా విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు..

English summary

An 18-year-old student in Kerala alleges she was forced to remove her bra and another in jeans reportedly had to change when they arrived at an exam centre for the NEET or National Eligibility and Entrance Test for medical colleges on Sunday. They were told it was for "security", to prevent cheating.