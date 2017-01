చిన్నమ్మ శశికళ సెంట్‌మెంట్ దెబ్బ కొట్టారు. తమిళుల మనోభావాలను గౌరవించి, పొంగల్ పర్వదినం రోజును సెలవుగా ప్రకటించాలని ఆమె కేంద్రాన్ని కోరారు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AIADMK General Secretary V K Sasikala said the Centre's reported move to convert the holiday given for Pongal festival into restricted one from compulsory has come as a "big shock" and urged the Union government to review its decision.