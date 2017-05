రివర్స్ గేర్: పనికిరాదని నేనే కోసేసుకున్నా: మాట మార్చిన కేరళ స్వామి

కేరళ ఘటనలో గణేశానంద తీర్థపద స్వామి మాట మార్చాడు. తన జననాంగాన్ని న్యాయ విద్యార్థిని కోయలేదని, అది తనకు ఎటూ పనికిరాదన్న ఉద్దేశంతో తానే కోసేసుకున్నట్లు వాంగ్మూలం ఇవ్వడం అందరినీ విస్తుపోయేలా చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The case of Kerala Law Student Chops Off Genitals of a Swami.. took another turn as the Ganeshananda Teerdhapatha Swami who is under treatment in the hospital told the police that he himself cut down his penis as it was a unuseful organ to him. Police surprised by hearing these words from him.