ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బుందేల్‌ఖండ్‌లో పెళ్లి జరుగుతుండగా ఓ యువతి ఇద్దరు వ్యక్తులతో వచ్చి, తుపాకీతో బెదిరించి వరుడిని తీసుకు వెళ్లిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The young woman was accompanied by about two young men, who abducted the groom from the mandap or altar and drove away with their hostage on late on Tuesday night.