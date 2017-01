నితీష్ ను మోడీ పొగిడాడు, ఆర్ జె డి నేతల అసంతృప్తి

బీహర్ రాష్ట్రంలో ఆర్ జెడి , జెడియూ నేతల మధ్య అసంతృప్తి కొనసాగుతోంది. కొంత కాలం క్రితం బీహర్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ పై పరోక్ష ఆరోపణలను ఆర్ జెడి చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ చేశారు.

English summary

rjd leaders unsatisfy on bihar cm nitish kumar,serial incidents create political gap between rjd and jdu parties in bihar.