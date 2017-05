పట్టపగలే ఎమ్మెల్యే హత్య: మాజీ ఎంపీకి జీవిత ఖైదు

ఆర్జేడీ మాజీ ఎంపీ ప్రభునాథ్ సింగ్‌కు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధిస్తూ హజారీబాగ్ కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. 1995నాటి ఎమ్మెల్యే అశోక్ సింగ్ హత్య కేసులో ఇటీవల ఆయనను దోషిగా నిర్ధారించిన కోర్టు..

English summary

A Hazaribagh court on Tuesday sentenced senior RJD leader and former MP Prabhunath Singh to life imprisonment for the murder of MLA Ashok Singh.