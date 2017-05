హర్యానా ‘నిర్భయ’ ఉదంతం: ముక్కలుగా నరికి... పేగులను పీకి...

హర్యానా ‘నిర్భయ’ ఉదంతంలో యువతి మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి.. పేగుల్ని పీకేసి దుండగులు రాక్షసానందం పొందినట్టు పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక తేల్చింది.

English summary

Gorier details have emerged from the Rohtak grangrape incident in the post-mortem report. The victim was brutally raped and tortured.The National Commission for Women has taken a suo motu cognizance of the incident and sought death penalty for all the accused. Her body was mutilated and attempts were made to disfigure her completely to prevent identification of the victim.