రోజ్ వ్యాలీ చిట్ ఫండ్ కుంభకోణం: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీని అరెస్ట్ చేసిన సీబీఐ

తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ తపస్ పాల్ ను సీబీఐ శుక్రవారం అరెస్ట్ చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

CBI sleuths today arrested Trimamool Congress MP Tapas Pal in connection with his alleged involvement in Rose Valley chit fund scam.