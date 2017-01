తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సుదీప్ బందోపాధ్యాయ మంగళవారం నాడు సీబీఐ ఎదుట హాజరయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Lok Sabha MP and leader of Trinamool Congress parliamentary party Sudip Bandyopadhyay on Tuesday arrived at the CBI office here for questioning in connection with the Rose Valley chit fund scam.