మాయావతి సోదరుడి ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా?

బిఎస్పీ నేత మాయావతి సోదరి ఆస్తులు దిమ్మతిరిగే రీతిలో పెరిగాయి. దీంతో ఐటి అధికారులు ఆయన ఆస్తులపై దృష్టి సారించారు

English summary

His name may not figure in the list of top Indian industrialists, but that's how Anand Kumar, Mayawati+ 's brother operates: low profile, hardly photographed. His swift rise, however, may not just be a coincidence.