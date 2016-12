'అక్కడ చెత్త పడేస్తే రూ.10వేలు జరిమానా వేయండి'

రహదారి పక్కన చెత్త వేసే వారికి పదివేల రూపాయల జరిమానా విధించాలని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ (ఎన్జీటీ) ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

English summary

The National Green Tribunal has said a fine of Rs 10,000 would be imposed on any person or agency, government or private, found throwing garbage at a public place.