ప్రతి మహిళ ఖాతాలో 25 వేలను జమ చేయాల్సిందే

పెద్ద నగదునోట్ల రద్దు తర్వాత ప్రతి బిపిఎల్ మహిళ ఖాతాలో 25 వేల రూపాయాలను డిపాజిట్ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహూల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

a sum of 25,000 rupees should be deposit every woman account of bpl family demanded aicc vice president rahul gandhi on wednes day.