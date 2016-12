పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత 3,300 కోట్ల నల్ల ధనం గుర్తింపు

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా 3300 కోట్ల నల్ల సంపదను వెలుగుచూసింది. ఐటి దాడుల ద్వారా 92 కోట్ల కొత్త కరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.

official sources said the taxman has carried out a total of 734 search survey and enquiry opertaions under the 734 search, survey and enquiry operations under the provisions of the income tax act.since the note ban was declared even as the department issued ove 3200 notices to various entities on chages of tax evasion and hawala like dealing income tax department seized cash and jewellery worth 500 crore during the same period even as the new currency seized.