ఏటీఎంలో పెడుతుండగానే నగదును దోచేశారు

ఢిల్లీలోని పాండవానగర్‌లో పట్టపగలే చోరీ జరిగింది. ఏటీఎంలో పెట్టేందుకు నగదు తరలిస్తున్న వ్యాన్‌ని అనుసరించిన ముగ్గురు దుండగులు రూ.5లక్షలు దోచుకెళ్లారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 9:24 [IST]

English summary

Three robbers looted R 5 lakh from a cash van in east Delhi’s Pandav Nagar on Monday, the first such incident after demonetisation.