ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పార్టీలు సన్నద్దం, దళితులు, ఓభిసిలు లక్ష్యంగా పావులు

వచ్చే ఏడాదిలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో జరిగే ఎన్నికలకోసం పార్టీలు ప్లాన్ లు చేస్తున్నాయి. అయితే ఆర్ ఎస్ ఎస్ కొంతకాలంగా కొన్ని సామాజిక వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని చేస్తోన్న ప్లాన్ బిజెపికి కలిసివచ్చే అవకాశం

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:29 [IST]

English summary

rss' welfare projects helping bjp ahead of 2017 Uttar Pradesh elections said political analysits, asthe 2017 elections are being biledas direct clash between the bjp and the dalit leadership of the bsp, the increase in the number of such rss projects in uttar pradesh past couple of years could upset the hitherto establishe political equations.