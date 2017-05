కోర్టు మెట్లెక్కనున్న టెక్కీలు: యూనియన్లు ఏర్పాటు చేసుకోనున్న ఐటీ ఉద్యోగులు

ఐటీ ఇండస్ట్రీలో నెలకొన్న ఉద్యోగాల కోతపై టెక్కీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.తమను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే తొలగిస్తున్నారనే ఉద్యోగులు అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

The National Democratic Labour Front IT Employees wing is planning to approach the Madras High Court against what it calls the arbitrary downsizing of employees by Cognizant and Wipro. It says the two companies are planning to lay off as many as 30,000 employees between them.