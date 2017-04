మాలేగావ్‌ పేలుళ్ల కేసులో సాధ్వి ప్రజ్ఞా సింగ్‌‌కు బాంబే హైకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. ఈ కేసులో నేడు విచారణ చేపట్టిన కోర్టు రూ. 5లక్షల పూచికత్తుపై ఆమెకు బెయిల్‌ ఇచ్చింది.

English summary

The Bombay High Court has granted bail to Sadhvi Pragya Singh Thakur in the Malegaon blasts case. The bail order comes a few weeks after the National Investigation Agency had given her a clean chit. Sadhvi Pragya has been directed to furnish a bail bond of Rs 5 lakh and surety of the like sum. She has also been directed to surrender her passport to the NIA and appear on the trial dates.