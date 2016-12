ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సేల్దా - అజ్మీర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు బుధవారం ఉదయం ప్రమాదానికి గురైంది. కాన్పూర్ డివిజన్‌లోని దెహాత్ జిల్లాలో ఈ రోజు వేకువజామున ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులోను 14 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 7:31 [IST]

English summary

14 coaches of Train no 12987 Saeldah-Ajmer express derail near Kanpur. Several injured. Rescue team rushed to the spot.